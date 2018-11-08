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Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kadın polis memurunun intihar girişimi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 13:49 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA Kaymakamlığı'nda bir kadın polis memuru beylik tabancasıyla intihar girişimde bulundu.

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kadın polis memurunun intihar girişimi (2)

Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA Kaymakamlığı'nda bir kadın polis memuru beylik tabancasıyla intihar girişimde bulundu. Polis memuru ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay 13.00 sıralarında Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kaymakamlığın üçüncü katından silah sesi yükseldi. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü çalışanı polis memuru Naciye A. beylik tabancasıyla sol şakağına ateş ettiği ve ağır yaralandığı öğrenildi. Ambulansla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Naciye A.'nın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kadın polis memurunun intihar girişimi (2)Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kadın polis memurunun intihar girişimi (2)Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kadın polis memurunun intihar girişimi (2)

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