Bayrampaşa Kaymakamlığı’nda otogar açıklaması

Bayrampaşa Kaymakamlığı, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Bayrampa Kaymakamlığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın İSPARK’a devriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği arasındaki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın işletilmesine dair sözleşme 05.05.2019 tarihinde sona ermiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesi (f) bendi hükümleri uyarınca alınan 11.07.2019 tarih ve 415 sayılı Meclis Kararı ile Otogarda bulunan otopark işletme alanlarının kanundaki şartlara haiz Belediye şirketi olan İSPARK A.Ş. tarafından işletilmesi uygun görülmüştür. Söz konusu karar uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Otogar işletmecisi Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ve Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketine “Otogar bünyesinde bulunan otopark işletmeciliği işinin 3 (üç) gün içerisinde sonlandırılarak, boş ve işgalsiz bir şekilde Belediyeye teslim edilmesi hususu 19.07.2019 tarihinde tebliğ edilmiştir. Yapılan tebligata rağmen ilgililerce otoparkların boşaltılmaması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 23.07.2019 tarih ve 99034 sayılı yazısı ile 2886 sayılı Kanun’un 75. maddesi gereğince “otogarda bulunan otopark işletme alanlarının” Kaymakamlığımızca tahliye edilerek, boş ve işgalsiz bir şekilde Belediyeye teslimi talebinde bulunulmuştur” denildi.

Bayrampaşa Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamanın devamında ise, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından 2886 sayılı Kanunun 75.maddesinin uygulanabilmesi için 02.08.2019 tarih ve 2497 sayılı yazımız ile gerekli bilgi ve belgeler istenilmiş ve buna bağlı olarak 02.08.2019 tarih ve 105011 sayılı yazı ile temin edilmiştir. Temin edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda 02.08.2019 tarih ve 2515 sayılı yazımız ile 15 Temmuz Demokrasi Otogarında bulunan ve tahliyesi istenilen alanların, 2886 sayılı Kanunun 75.maddesi gereğince tahliye edilmesi ilgililerine tebliğ edilmiştir. Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. tarafından Kaymakamlığımıza sunulan 06.08.2019 tarihli dilekçe ile İstanbul 20.Asliye Hukuk Mahkemesinin 05.08.2019 tarih ve 2019/150 Esas sayılı Ara Kararı ile İhtiyati Tedbir konulmasına karar verildiği bildirilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 06.08.2019 tarih ve 106745 sayılı yazıları ile İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.08.2019 tarih ve 2019/150 Esas sayılı kararı ile 05.08.2019 tarihli İhtiyati Tedbir kararının kaldırıldığı Kaymakamlığımıza bildirilmiştir. 2886 sayılı Kanunun 75.maddesinin 4’üncü bendinde belirtilen işgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir.” hükümleri doğrultusunda 08.08.2019 Perşembe günü saat 16.00’da “otogar alanında bulunan otopark işletme alanlarının” tahliye işlemi gerçekleştirilecektir” ifadeleri kullanıldı.

