Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde bulunan bir dükkanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan dükkanda mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Alevler kısa sürede kontrol altında alındı.