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BAYRAMPAŞA'DA 17 YAŞINDAKİ TARAFTAR BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 17:32 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA İstanbul Süper Amatör Lig 6.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA
İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak, hayatını kaybetti. Yaralanan taraftarın hayatını kaybettiği haberi stada ulaştıktan sonra çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi.
Bayrampaşa Stadı'nda oynanacak Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor karşılaşma öncesi, maça gelen Küçükköy taraftarları ile Yıldırım Bosnaspor'lular arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada bıçaklar kullanıldı. Kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak, yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yücel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan 14.30'da başlayan mücadele devam ederken, genç taraftarın ölüm haberi stadyuma ulaştı. Statta ölüm haberinin ardından çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi. Hayatını kaybeden 17 yaşındaki taraftarın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Maçın oynandığı stadyum önünden görüntüler
-Stadyum önünde bekleyenler
-Görgü tanığı ile röportaj
-Yücel'in fotoğrafı
-Genel ve detaylar

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