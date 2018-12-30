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- Bayrampaşa'da 17 yaşındaki taraftar bıçaklanarak öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 17:49 | Son Güncelleme

İSTANBUL Süper Amatör Lig 6.

- Bayrampaşa'da 17 yaşındaki taraftar bıçaklanarak öldürüldü

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak, hayatını kaybetti. Yaralanan taraftarın hayatını kaybettiği haberi stada ulaştıktan sonra çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi.
Bayrampaşa Stadı'nda oynanacak Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor karşılaşma öncesi, maça gelen Küçükköy taraftarları ile Yıldırım Bosnaspor'lular arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada bıçaklar kullanıldı. Kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak, yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yücel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan 14.30'da başlayan mücadele devam ederken, genç taraftarın ölüm haberi stadyuma ulaştı. Statta ölüm haberinin ardından çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi. Hayatını kaybeden 17 yaşındaki taraftarın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Kavgayı gören bir görgü tanığı şunları söyledi:
"Maçın başlamasına 15 dakika kala Yıldırım Bosnaspor taraftarının önümüzdeki caddeden geçmesiyle başladı. Küçükköy taraftarı otobüsle geldi. Fakat yürüyerek gelen 30 kişilik bir grup da vardı. Cadde başında gruplar karşılaşınca ortalık karıştı. Küçükköy taraftarı 17 yaşındaki bir genç bıçaklandı. Maç esnasında 44'üncü dakikada stattakilerin de haberdar olmasıyla Küçükköy takımı maçtan çekilmiş."

(FOTOĞRAF)

(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Bayrampaşa'da 17 yaşındaki taraftar bıçaklanarak öldürüldü(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Bayrampaşa'da 17 yaşındaki taraftar bıçaklanarak öldürüldü(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Bayrampaşa'da 17 yaşındaki taraftar bıçaklanarak öldürüldü(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Bayrampaşa'da 17 yaşındaki taraftar bıçaklanarak öldürüldü

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