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BAYRAMPAŞA'DA 3 KATLI İŞ HANINDA YANGIN (havadan görüntülerle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 01:38 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU  / İSTANBUL/DHA Bayrampaşa'da akşam saatlerinde 3 katlı bir iş hanının en son katında başlayan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL/DHA
Bayrampaşa'da akşam saatlerinde 3 katlı bir iş hanının en son katında başlayan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alev alev yanan işyerindeki yangın olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangın Bayrampaşa, Terazidere Mahallesi'nde akşam saat 19:00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Denizci Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir iş hanının en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına üç koldan müdahale etti. İş yerinden yükselen alevler daha sonra çatı kısmına da sirayet ettiği görüldü.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı 60. Yıl Caddesi'ni araç geçişine kapattı. Bu sırada çevrede bulunan meraklı kalabalığın da cep telefonlarıyla çekim yapması dikkat çekti. İtfaiye ekipleri çalışmasını sürdürürken, olay yerine gelen BEDAŞ görevlileri de önlem amaçlı elektriği kesti.

Sağlık görevlilerinin hazır beklediği yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından polis ekipleri tarafından kapanan yol tekrar araç geçişine açıldı.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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- Olayın meydana geldiği yer
- Alevlerin görüntüsü
- İtfaiye ekiplerinin çalışması
- Meraklı kalabalıktan görüntü
- Vatandaş ile röp
- Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
- Genel ve detaylar
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Havadan görüntüler
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-Yangının havadan görüntüleri

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