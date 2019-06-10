Bayrampaşa’da ‘3’üncü Bilim ve Teknoloji Yarışması’ ödülleri sahiplerini buldu

Bayrampaşa’da düzenlenen 3’üncü Bilim ve Teknoloji Yarışmasında dereceye giren gençler ödüllerine kavuştu. 300’ü aşkın projenin katıldığı yarışmada 60 proje finale kalırken, başarı elde eden öğrencilere ödül verildi.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ve gençlerin fikirlerinin ortaya çıkmasına katkı sunan 3’üncü Bilim ve Teknoloji Yarışması tamamlandı. Yarışmalarda girişimci gençler birbirinden farklı fikir ve tasarımlarıyla boy gösterdi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül verildi

300’ü aşkın projenin başvurduğu yarışmada jüri tarafından beğenilen ve dereceye giren 60 proje finale kaldı. Finale kalan gençler için ödül töreni düzenlendi. Törende Bilgisayar Teknolojileri ve Fen Bilimleri alanında ilk 3’e giren ortaokul öğrencileri ile yine Matematik Bilgisayar, Biyoloji, Fizik ve Kimya alanlarında ilk 3’e giren lise öğrencileri ödül almaya hak kazandı. Ödül töreni Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin ile Türkiye’nin dört bir yanından öğrenciler katıldı.