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Bayrampaşa’da ‘3’üncü Bilim ve Teknoloji Yarışması’ ödülleri sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 20:25 | Son Güncelleme

Bayrampaşa’da düzenlenen 3’üncü Bilim ve Teknoloji Yarışmasında dereceye giren gençler ödüllerine kavuştu.

Bayrampaşa’da düzenlenen 3’üncü Bilim ve Teknoloji Yarışmasında dereceye giren gençler ödüllerine kavuştu. 300’ü aşkın projenin katıldığı yarışmada 60 proje finale kalırken, başarı elde eden öğrencilere ödül verildi.
Bayrampaşa Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ve gençlerin fikirlerinin ortaya çıkmasına katkı sunan 3’üncü Bilim ve Teknoloji Yarışması tamamlandı. Yarışmalarda girişimci gençler birbirinden farklı fikir ve tasarımlarıyla boy gösterdi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül verildi
300’ü aşkın projenin başvurduğu yarışmada jüri tarafından beğenilen ve dereceye giren 60 proje finale kaldı. Finale kalan gençler için ödül töreni düzenlendi. Törende Bilgisayar Teknolojileri ve Fen Bilimleri alanında ilk 3’e giren ortaokul öğrencileri ile yine Matematik Bilgisayar, Biyoloji, Fizik ve Kimya alanlarında ilk 3’e giren lise öğrencileri ödül almaya hak kazandı. Ödül töreni Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin ile Türkiye’nin dört bir yanından öğrenciler katıldı.

“Gençlerin vizyonlarını ve ufuklarını yukarı taşımak zorundayız”
Şu anda 60 projenin ödül aldığını ancak ileriki yıllarda bu sayının daha da artacağını dile getiren Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, " 11 yıl önce başladığımız bu muhteşem projeye özellikle daha Türkiye’de ortaya çıkmadan bilim ve teknoloji konusunda Bayrampaşa Belediyesi olarak bir marka unvanı ile hareket ettik. Bazı dillere de buradan bir takım projelerin transferini yaptık. Bu nedenle altyapısı çok sağlam olan Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi inşallah yeni projesiyle ortalama 8 bin metrekarelik bir arazide Bilim ve Teknopark adı altında kısa bir zaman içerisinde sizlerin hizmetinde olacak. Bu gençlerin vizyonlarını ve ufuklarını hep birlikte yukarı taşımak zorundayız. 300’ün üzerindeki projeden 60 tanesi şu anda ödül alacak. Ama ben biliyorum ki önümüzdeki yıllar bu sayıyı daha da artırabiliriz. Özellikle Anadolu’nun bu projeye iştirak etmesi ve 3’üncü kez gerçekleştirdiğimiz bu törene gelmeleri bizim için çok çok anlamlı " diye konuştu.
Tören sonunda ödül alan katılımcılar, jüriler ile tüm protokol toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

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