HABER

Bayrampaşa’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 19:39 | Son Güncelleme

Bayrampaşa’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Bayrampaşa’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay saat 16.30 sıralarında Bayrampaşa Cevat Paşa Mahallesi Papatya Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın girişinde yaşandı. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişi sokak üzerindeki bir muhasebe bürosuna girdi. Muhasebe bürosunda tartışan iki kişi bürodan çıktığı esnada biri diğerine silahla 3 el ateş etti. Silahla vurulan kişi vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Saldırı anı güvenlik kamerasında
İki kişi arasındaki alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kamera görüntülerinde, iki kişi muhasebe bürosuna giriş yapıyor. Kısa süre içeride kalan iki kişi bürodan çıktığı esnada, biri diğerine silahla 3 el ateş ediyor. Silahla vurulan kişi vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçıyor.

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor! Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!
Iraklıların kız meselesi kavgasında 3 kişi bıçaklandıIraklıların kız meselesi kavgasında 3 kişi bıçaklandı
Ordu’da 3 araç birbirine girdi: 5 yaralıOrdu’da 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.