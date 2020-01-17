Bayrampaşa’da bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle pala ile restorana dalıp içerdikleri rehin aldı. Saatler süren ikna çabaları sonuç vermedi. Saldırgan şahıs bacağından vurularak yakalandı.

Bayrampa\u015fa\u2019da bir \u015fah\u0131s, hen\u00fcz bilinmeyen bir nedenle pala ile restorana dal\u0131p i\u00e7erdikleri rehin ald\u0131. Saatler s\u00fcren ikna \u00e7abalar\u0131 sonu\u00e7 vermedi. Sald\u0131rgan \u015fah\u0131s baca\u011f\u0131ndan vurularak yakaland\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Fedakar anne o\u011flu okusun diye evini satt\u0131! 18 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7 bak\u0131n \u015fimdi nerede \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor\u0130\u015fte Rah\u015fan Ecevit'in hayat\u0131...Galata K\u00f6pr\u00fcs\u00fc'nde "Ulubatl\u0131 11" asayi\u015f denetimleri yap\u0131ld\u0131