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BAYRAMPAŞA'DA ÇATI YANGINI...

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 16:27 | Son Güncelleme

Haber-Kamera : Murat SOLAK-Şahin BOZKURT / İSTANBUL/DHA Bayrampaşa'da 7 katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera : Murat SOLAK-Şahin BOZKURT / İSTANBUL/DHA
Bayrampaşa'da 7 katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Muratpaşa Mahallesi Ayancık Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nednele saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerindeki itfaiye ekipleri
-Yangının çıktığı 7 katlı bina
-İtfaiye ekiplerinin merdivenle yangına müdahale etmesi
-Vatandaş kamerasından yangın anı
-genel ve detay görüntüler

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