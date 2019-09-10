Bayrampaşa'da çatı yangını

Murat SOLAK-Şahin BOZKURT / İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA'da 7 katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Muratpaşa Mahallesi Ayancık Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nednele saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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