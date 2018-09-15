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Bayrampaşa'da çorap atölyesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 04:43 | Son Güncelleme

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın atölyede hasara neden oldu

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da bir çorap atölyesinde çıkan yangın nedeniyle hasar meydana geldi.

Terazidere Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki üç katlı atölyenin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Atölyeden dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Bayrampaşa Çorap Atölyesi itfaiye yangın

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