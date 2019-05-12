Ramazan ayının coşkuyla yaşandığı Bayrampaşa’da ‘Gönül Sofraları’nın ilk durağı Cevatpaşa oldu.

Ramazan ayının coşkusu ve bereketi yaşanmaya devam ederken, Bayrampaşa’da da vatandaşlar ‘Gönül Sofraları’nda bir araya gelerek iftarlarını yapıp muhabbetlerini pekiştirdi. Gönül Sofraları’nın bu seneki ilk durağı ise Cevatpaşa Mahallesi oldu. Gökhan Sokak’ta gerçekleştirilen iftar programında Bayrampaşalı vatandaşlar aynı sofrada buluşmanın heyecanını yaşadı. Programda ayrıca çocuklar için Hacivat-Karagöz oyunu sergilendi. İftardan önce ise Kur’an-ı Kerim okundu. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner programa gelerek iftarını Bayrampaşalılar ile beraber açtı. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören Başkan Aydıner vatandaşları tek tek selamlayarak Ramazanlarını kutladı.

Başkan Aydıner’den Cevatpaşalılara müjdeler

Cevatpaşa Mahallesi’nde birçok projeyi hayata geçireceklerini dile getiren Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bugün Anneler Günü. Öyle bir günde sizlerle beraber iftar programında bulunuyoruz ki hem Ramazan-ı Şerif’in bereketi hem de annelerimizin bereketi ile beraber bu iftar sofrasında buluşuyoruz. Sizlere ben seçim öncesi bir vaatte bulunmuştum. Benden ısrarla ‘Başkanım pazar yerimizi geri getirir misiniz’ demiştiniz. Ramazan-ı Şerif bitmeden Kıyı Sokak’a inşallah pazar yerimizi tekrar getirerek Cevatpaşalı hemşehrilerimi tekrar pazarla buluşturacağız. Millet Caddemizi de prestij caddesi yapıyoruz. Bunun da müjdesini buradan vereyim. Millet Caddesi ışık tesisatıyla anlamlı bir şekilde yenilenecek ve böylece Cevatpaşamıza yakışan muhteşem bir eseri sizlere takdim edeceğiz. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve bakanlığa da bildirdik. Özellikle Halk Eğitim Merkezi’nin bulunduğu yeri yıkıp altına otopark yaparak, üstüne tekrar yeni bir Halk Eğitim Merkezi’yle beraber Cevatpaşamızı geleceğe emin adımlarla getireceğiz" diye konuştu.

23 Haziran seçimleri için AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’a destek isteyen Aydıner, “Maalesef bildiğiniz gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bir takım seçmen sandıklarında usulsüzlükler oldu. Yüksek Seçim Kurulu’nun vermiş olduğu karar çerçevesi içerisinde 23 Haziran’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri yapılacak. 31 Mart’ta nasıl Binali Yıldırım’a engin desteklerinizi vermişseniz 23 Haziran’da da yine güçlü ve engin desteklerinizin sandıklarda çatlayacak şekilde çıkmasını temin edelim“ diye konuştu.

