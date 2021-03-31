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Bayrampaşa’da hediyelik eşya deposu yandı

31.03.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa’da 3 katlı binanın giriş katında bulunan hediyelik eşya deposunda yangın çıktı.Yangın, Kartaltepe Mahallesi İnönü Caddesi’nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

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Bayrampaşa’da 3 katlı binanın giriş katında bulunan hediyelik eşya deposunda yangın çıktı.

Yangın, Kartaltepe Mahallesi İnönü Caddesi’nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın giriş katındaki hediyelik eşya deposunda mesai saatinden önce henüz bilinmeyen bir neden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı gören apartman sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken 112 ekipleri hazır bekledi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken maddi hasar oluştu.

Olaya tanık olan dükkan sahibi Hakkı Erden, “Yangının çıkış sebebini bilmiyoruz. Alarm çaldı. Yangın çıktı, alt katı aleve verdi. Herhalde sigortadan çıktı. İçeride internetten oyuncak, tabak, çatal gibi hediyelik eşya satışı yapılıyordu. Yangını elektrikten sorumlu eleman haber verdi. 10 dakika içerisinde geldiler” dedi.

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