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BAYRAMPAŞA'DA İKİ DAİRE ALEV ALEV YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 16:44 | Son Güncelleme

Haber- Kamera: Murat SOLAK  -Mustafa BAKIRHAN- (İSTANBUL/DHA) Bayrampaşa'da yangın çıkan 2 daire alev alev yandı.

Haber- Kamera: Murat SOLAK -Mustafa BAKIRHAN- (İSTANBUL/DHA)
Bayrampaşa'da yangın çıkan 2 daire alev alev yandı.
Yangın, Bayrampaşa Orta Mahalle Asma Sokak'ta 15.00 sıralarında çıktı. 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İkinci katta çıkan yangın kısa sürede binanın üçüncü katına da sıçradı. Apartmandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tazyikli suyla yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alındı. Evlerinin yandığını gören vatandaşlar ise korku dolu gözlerle itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken binadaki 2 dairede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan yangın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü
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-BİNANIN ALEVLİ ŞEKİLDE YANMASI
-İtfaiyenin müdahalesi
-Vatandaşlardan detaylar
-Evi yanan vatandaşların görüntüsü
-Bir vatandaşla röportaj
-Genel ve detaylar?

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