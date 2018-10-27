Bayrampaşa'da iş yeri yangını

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa’da bir iş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terazidere Mahallesi 60. Yıl Caddesi Denizci Sokak’taki 3 katlı bir iş merkezinin havalandırma boşluğunda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Hızla büyüyen yangın üst kattaki iplik atölyesi ve çatıya sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri de iş merkezinin çevresinde önlem aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahelesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

