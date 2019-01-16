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BAYRAMPAŞA'DA İŞ YERİ YANGINI

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 03:13 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  Bayrampaşa'da bulunan 4 katlı bir sanayi sitesinin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Bayrampaşa'da bulunan 4 katlı bir sanayi sitesinin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın büyümeden söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın Bayrampaşa, Muratpaşa Mahallesinde gece saat 01:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan 4 katlı bir sanayi sitesinin ikinci katında bulunan ve plastik ham madde üretimi yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar iş yerinde yangın çıktığını görünce durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan iş yerine müdahale etti. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekipleri işlerinde çıkan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde ise maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerininde olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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- Olayın meydana geldiği iş yeri
- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
- İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması
- Sağlık ekiplerinin beklemesi
- Genel ve detaylar

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