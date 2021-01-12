Bayrampaşa’da kadın cinayeti: Otel odasında boğularak öldürüldü

Bayrampaşa’da bir otel odasında ip ile boğularak öldürmüş kadın cesedi bulundu.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Tuna Caddesi üzerinde bulunan bir otel odasında kadın cesedi bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli şahıs tarafından, 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde bir anne ip ile boğularak öldürüldü. Çocuğun ağlaması üzerine 2. kattaki odaya çıkan resepsiyon görevlisi, 43 yaşındaki Ferdane K.’nın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ceset üzerinde incelemelerde bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, cenaze aracına konulan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Öte yandan polis, cinayeti işledikten sonra kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

