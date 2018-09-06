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Bayrampaşa'da kamyon alt geçitte sıkıştı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 13:14 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA'da kağıt yüklü kamyon, alt geçide takıldı.

Bayrampaşa'da kamyon alt geçitte sıkıştı (1)

Murat SOLAK, İSTANBUL (DHA) BAYRAMPAŞA'da kağıt yüklü kamyon, alt geçide takıldı. Kamyonun üzerinde bulanan kağıt ve kartonlar yola devrildi. Kaza nedeniyle alt geçit çift yönlü trafiğe kapatıldı.

(FOTOĞRAF)

Bayrampaşa'da kamyon alt geçitte sıkıştı (1)Bayrampaşa'da kamyon alt geçitte sıkıştı (1)Bayrampaşa'da kamyon alt geçitte sıkıştı (1)Bayrampaşa'da kamyon alt geçitte sıkıştı (1)

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