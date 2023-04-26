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Bayrampaşa'da 'kırmızı sıvı' tedirginliği

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Cadde kötü kokmaya başladı, sokaktan caddeye akan kırmızı renkli sıvı endişe yarattı. Önce sıvının geliş yönü takip edildi, ardından güvenlik kamera görüntüleri incelendi. İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde caddeyi kırmızıya döndürüp esnafı tedirgin eden sıvının kaynağı olan kova o görüntülerde ortaya çıktı. Kovanın çöpe bırakılma anı ve devamında yaşananlar kameralara anbean yansıdı. Esnaf caddenin yıkanarak temizlenmesine karşın kırmızı sıvının yeniden gelmesinden kaygı duyuyor.

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