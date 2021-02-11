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  4. Bayrampaşa’da kontrolden çıkan araç bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı

Bayrampaşa’da kontrolden çıkan araç bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı

11.02.2021 23:19 | Son Güncelleme:
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Bayrampaşa’da kontrolden çıkarak yol ayrımında bulunan bariyerlere adeta ok gibi saplanan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.Kaza, akşam saat 22.15 sıralarında Bayrampaşa Kadife Kavşağı üzerinde yaşandı.

Bayrampaşa’da kontrolden çıkarak yol ayrımında bulunan bariyerlere adeta ok gibi saplanan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 22.15 sıralarında Bayrampaşa Kadife Kavşağı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 BFJ 895 plakalı Fiat Linea marka araç Bayrampaşa Kadife Kavşağı üzerinden seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Bariyerler aracın sağ ön kapısından girerek sol ön kapıdan çıktı. Feci kazada araçta bulunan sürücü Murat M. boynundan yaralanırken, Mehmet K.’nin ise bacağı kırıldı. İhbar üzerine olay yeri polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücü ve yolcuyu araçtan çıkardıktan sonra sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazada yaralanan sürücü ve yolcunun hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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