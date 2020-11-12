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Bayrampaşa’da korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 15:21 | Son Güncelleme

Bayrampaşa’da 4 katlı apartmanda yangın çıktı.

Bayrampaşa’da 4 katlı apartmanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar binayı sarınca evlerdeki vatandaşlar da büyük panikle camlara çıktı. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları merdiven aracıyla kurtardı. Yaşanan korku dolu anlar kameralara da yansıdı.
Edinilen bilgilere göre Kartaltepe Mahallesi Çaldıran Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın elektrik panosunda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Panodan yükselen dumanlar bir anda bütün binayı sardı. Apartmanda oturan vatandaşlar ise dumanları görünce büyük panik yaşayarak cam ve balkonlara çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Üst katlarda mahsur kalan aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu onlarca vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın nedeniyle yaşanan panik kameralara da yansıdı.
Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

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