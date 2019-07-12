Bayrampaşa'da Libyalıyı ATM önünde gasp eden 4 kişi yakalandı

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA) BAYRAMPAŞA'da ATM’den para çeken Libya uyruklu bir kişiyi gasp eden 4 şüpheli yakalandı. Libya uyruklu kişinin gasp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bayrampaşa Yenidoğan Numunebağ Caddesi üzerinde bulunan bir banka ATM’sinin önünde gerçekleşti. Polis ekiplerinden alınan bilgiye göre, 11 Nisan tarihinde para çekme makinesinden 20 bin lira çekip aracına yönelen Libya uyruklu Osama Sassı El Moawı Al Rummash (31),yanına gelen silahlı 2 kişi tarafından gasp edildi. Şüphelileri, Libyalının üzerinde bulunan para ve 8 kredi kartını alarak kaçtı.

GASP ANINI KAMERALAR KAYDETTİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 4 şüphelinin olay yerine beyaz bir araçla geldiği görüldü. Libya kişinin para çekip aracına yönelmesinden sonra iki şüphelinin yanına yaklaştığı ardından silah zoruyla gasp ettikleri görüldü.

POLİS 4 ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinin 3 ay süren teknik takibinin ardından olayla ilgisi olduğu tespit edilen 4 şüpheli tespit edildi. Ekipler, 10 Temmuz Çarşamba günü yaptığı operasyonla 4 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Tarık K.(32), Mustafa B.(35),Emrullah K.(31) ve Hakan Ş.(31) emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



