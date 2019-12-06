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Bayrampaşa’da okul koridorunda korku dolu anlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 18:37 | Son Güncelleme

Bayrampaşa’da okulda arkadaşlarıyla kavga eden bir öğrenci, ertesi gün okula kurusıkı tabancayla gelerek, aynı öğrencilerle yine kavga etti.

Bayrampaşa’da okulda arkadaşlarıyla kavga eden bir öğrenci, ertesi gün okula kurusıkı tabancayla gelerek, aynı öğrencilerle yine kavga etti. Öğretmen ve öğrencilerin ayırma çabaları sırasında kurusıkı tabancayla bir el ateş eden genç, mobil okul timleri tarafından yakalanırken, yaşanan o korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 25 Ekim günü Bayrampaşa Şehit Büyük Elçi İsmail Erez Meslek Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki öğrenci grubu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde okulda bulunan öğretmenler kavga eden grubu sakinleştirerek ayırdı.

Öğrencilerden biri kurusıkı tabancayla gelerek yine kavga etti
Lise öğrencilerinin arasındaki yaşanan kavganın ertesi günü öğrencilerden birisi kurusıkı silahla okula geldi. Teneffüs zili çaldıktan sonra öğretmenin sınıftan çıkmasıyla birlikte ayın grupla yine kavga etti. Bağrışma seslerini duyan öğrenciler ve bir öğretmen sınıftan çıkarak kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Okul koridorunda kurusıkı tabancayla bir el ateş etti
Öğrencilerin kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuşurken, yere düşen öğrenci, belindeki kurusıkı tabancıyı eline alarak bir el okul koridorunda ateş etti. Silahın patlaması üzerine öğrenciler panik içinde sağa sola kaçıştı.

Eli silahlı öğrenci Mobil Okul Timleri tarafından gözaltına alındı
Eli silahlı öğrenci koridorda gezerek tekrar sınıfa girmeye çalışırken, öğretmeni ise onu sakinleştirmek için uğraştı. Bu sırada sınıftaki kavgaya karışan öğrenciler ise çıkmak istediği, fakat arkadaşları kapının önünde adeta barikat kurarak müsaade etmedi. Öğretmeninin uyarılarını dikkate almayan eli silahlı öğrenci ise tekrar sınıfa girmek istedi. Tam bu sırada koridora gelen mobil okul timleri öğrenciyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Okul koridorundaki korku dolu anlar kamerada
Okuduğu okula silahla gelen öğrenci elindeki kurusıkı silah ile koridorda terör estirdiği o anlar okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kavga eden grubu öğretmenler ve öğrencilerin ayırmaya çalıştığı, o esnada ise yere düşen öğrencinin eline silahı alarak ateş ettiği ve daha sonra sınıfa girmeye çalıştığı sırada polisler tarafından yakalandığı görülüyor.

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