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Bayrampaşa’da öncelik yayanın’

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 17:39 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla ülke genelinde başlattığı kampanya Bayrampaşa’da da uygulamaya alındı.

İçişleri Bakanlığı’nın ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla ülke genelinde başlattığı kampanya Bayrampaşa’da da uygulamaya alındı. Kampanya kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek uygulamayı anlatan Başkan Atila Aydıner, “Trafik kazalarının büyük bir bölümü sürücü kaynaklı oluyor. Kazaların yaşanmaması için özellikle sürücülere büyük sorumluluk düşüyor. Unutmayalım, bu yolda hep birlikteyiz. Araçların dışında da bir hayat var” dedi.
İçişleri Bakanlığı, 2019’un ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ ilan edilmesinin ardından ülke genelinde ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla bir kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde, sürücüler yollarda yayaların geçiş hakkına dikkat edecek ve yayaya öncelik verecek. Bu kurala uymayan sürücülere ise para cezası uygulanacak.
Başkan Aydıner yollarda
Bayrampaşa‘da ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ kampanyasına öncülük eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Şair Baki ve Yahya Kemal Ortaokulu öğrencileriyle birlikte yollara çıkarak uygulamayı başlattı. Farkındalık oluşturmak amacıyla kampanyaya öncülük ettiğini belirten Başkan Aydıner, “Trafik kazalarının büyük bir bölümü sürücü kaynaklı oluyor. Kazaların yaşanmaması için özellikle sürücülere büyük sorumluluk düşüyor. Unutmayalım, bu yolda hep birlikteyiz. Araçların dışında da bir hayat var. Trafik kurallarına uymak bizleri hayata ve sevdiklerimize bağlar” dedi.

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