HABER

BAYRAMPAŞA'DA OTELDE YANGIN; OTELDE KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 08:43 | Son Güncelleme

  Bayrampaşa'da 12 katlı bir otelin mutfak bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
Bayrampaşa'da 12 katlı bir otelin mutfak bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık 200 turist tedbir amaçlı otelden tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın sabah saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. 12 katlı otelin bodrum katında bulunan mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyük paniğin yaşandığı otelde konaklayan yaklaşık 200 turist tedbir amaçlı tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Önlem amaçlı tahliye edilen ve büyük korku yaşayan turistlerde tekrar otel içerisine alındı. Yangında herhangi bir yaralananın olmadığı öğrenilirken, mutfak bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Görüntü dökümü:
---------------------
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Dışarı çıkarılan turistlerden görüntüler
-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü
-Diğer detaylar

PARTNER Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama... Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama...
Iğdır'dan kahreden şehit haberiIğdır'dan kahreden şehit haberi
Evlerine giremediler! Geceyi dışarıda geçirdilerEvlerine giremediler! Geceyi dışarıda geçirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Drift yapıyorlardı! Polisin 'dur' ihtarına uymayınca...

Drift yapıyorlardı! Polisin 'dur' ihtarına uymayınca...

Şevket Çoruh'a saldırının detayları belli oldu!

Şevket Çoruh'a saldırının detayları belli oldu!

Köpeğini gezdirmeye çıkardı, dehşeti yaşadı!

Köpeğini gezdirmeye çıkardı, dehşeti yaşadı!

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu

Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

Karadeniz alarm veriyor, balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

Korkunç şüphe! 'İnsanlığımızdan utanıyoruz'

Korkunç şüphe! 'İnsanlığımızdan utanıyoruz'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ahmet Hakan için zorla getirme kararı

Ahmet Hakan için zorla getirme kararı

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bayrampaşa'da otelde yangın!

Otelde büyük panik! Tahliye edildiler

Iğdır'da bir asker şehit oldu

Iğdır'dan kahreden şehit haberi

Çankırı'da vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi

Evlerine giremediler! Geceyi dışarıda geçirdiler

Kırklareli'nde Pavli Panayırı'na yoğun ilgi!

Herkes oraya akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Su tankerinin freni patladı! Sonrası korkunç

Su tankerinin freni patladı! Sonrası korkunç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.