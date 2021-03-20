HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bayrampaşa’da oto tamirhanesinde yangın

Bayrampaşa’da oto tamirhanesinde yangın

20.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa’da bir oto tamirhanesinde çıkan yangında dumanlar tüm sokağı sardı.

Bayrampaşa’da oto tamirhanesinde yangın

Bayrampaşa’da bir oto tamirhanesinde çıkan yangında dumanlar tüm sokağı sardı. Bir otomobilin zarar gördüğü yangını itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangın, Terazidere Mahallesi Yaşar Doğu Sokak’ta saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Tamirhaneden çıkan dumanlar kısa sürede tüm sokağı sardı. Çevredeki vatandaşlar dumanı görür görmez durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar tamirhanenin içindeki bir otomobili dışarı çıkardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Sokak üzerinde sağlık ekipleri hazır beklerken polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Tamirhane içinde kalan bir otomobil yangında hasar gördü. Yangın çıktığı anda içeride kimsenin olmaması herhangi bir yaralanma ve can kaybını önledi. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye raporunun ardından belli olacak.

“Arabanın birini çıkarabildik”
Oto tamirhanesinden otomobili çıkaran Ali Çelebi, “Önce hafiften duman çıkmaya başladı. Fazla umursamadık.5- 10 dakika sonra içeride duman yoğunlaşınca bir problem olduğunu anladık. Boya, kaporta olduğu için içeride araba olduğunu biliyoruz. Komşularla birlikte kepengi hemen kaldırdık. Arabanın birini çıkarabildik. Yoğun duman olduğu için diğerini çıkaramadık. Daha sonra itfaiye gereğini yaptı. İçeride kimse yoktu” dedi.

Bayrampaşa’da oto tamirhanesinde yangın

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Vücudun kum saati gibi olacak' dediler! Şimdi oturamıyor bile'Vücudun kum saati gibi olacak' dediler! Şimdi oturamıyor bile
MSB duyurdu! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Diğer Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Mutant virüslü hasta sayısı 400 binler civarında

İşte Türkiye'de mutant virüslü hasta sayısı

Ayasofya Camii İmamı Boynukalın'dan İstanbul Sözleşmesi yorumu: 'Hamdolsun, Allah razı olsun'

Boynukalın sosyal medyadan paylaştı: Hamdolsun, Allah razı olsun

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı uygulama!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı uygulama!

Son Dakika: MSB duyurdu! 14 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

İşte güncel Koronavirüs risk haritası... Hangi iller düşük riskli, hangi iller yüksek riskli oldu?

İşte güncel Koronavirüs risk haritası...

Lüks rezidanstaki sahte estetik merkezine baskın! “Dünyaca ünlü doktor” yalanıyla kandırmışlar

'Dünyaca ünlü doktor' diye gidenlere büyük şok

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.