Bayrampaşa'da otomobil bariyere saplandı

Murat SOLAK/İSTANBUL(DHA)-BAYRAMPAŞA TEM Bağlantı Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki bariyere ok gibi saplandı. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa TEM Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Emin Güneş(49) yönetimindeki 34 CTU 23 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir başka aracın sıkıştırması sonucunda yoldan çıkarak, refüjdeki bariyerlere çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı araçta sürücü Güneş, kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tedbir amaçlı Emin Güneş'i ayakta tedavi ettikten sonra Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

