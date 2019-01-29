HABER

Bayrampaşa'da otomobil lokantaya daldı, ortalık savaş alanına döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 03:31 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA'da aşırı hız yapan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir lokantanın duvarına çarptı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA'da aşırı hız yapan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir lokantanın duvarına çarptı. Ortalık savaş alanına dönerken, otomobilin çarpma anı işyerinin kamerası tarafından kaydedildi. Olay,18 Ocak Cuma saat 04.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 PJ 2676 plakalı aracın sürücüsü aşırı hızlı bir şekilde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil, bir lokantanın camlarını kırarak içeri kadar girdi. Çarpmanın etkisiyle, lokantanın camları kırılırken ortalık savaş alanına döndü. LOKANTANIN BEKÇİSİ OLAYI ANLATTI Lokantanın o saatte kapalı olması büyük bir facianın önüne geçerken, iş yerinin bekçisi yaşananları anlattı. Otomobilin çok hızlı olduğunu belirten bekçi, kaza yapan sürücünün aracı bırakıp, hemen arkasından gelen başka bir otomobile binerek kaçtığını söyledi. KAZA ANI KAMERADA Öte yandan aracın lokantanın duvarına çarpma anı işyerinin güvenlik kamaraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hızlı bir şekilde gelen araç işyerinin duvarına çarpıyor. O andan sonra görüntü kesiliyor. Çarpmanın etkisiyle kamera bozuluyor.

PARTNER Ünlü galeride soygun: Binlerce dolarlık tabloyu çaldılar Ünlü galeride soygun: Binlerce dolarlık tabloyu çaldılar
Çayda cesedi bulunan Ümran, eşinden boşanıp, köyüne dönmüşÇayda cesedi bulunan Ümran, eşinden boşanıp, köyüne dönmüş
Trafik magandaları kameralara yakalandıTrafik magandaları kameralara yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

F.Bahçe şeytanın bacağını 'Mehmet'lerle kırdı!

F.Bahçe şeytanın bacağını 'Mehmet'lerle kırdı!

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.