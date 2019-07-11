Bayrampaşa'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) TEM Bağlantı Yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak önünde seyreden hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç direğe çarparak yeşillik alanda dururken, takla atan otomobil de yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durdu. Kaza sonrası otomobil sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Bayrampaşa, TEM Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan Gözüm, otomobil ile TEM Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde seyir halindeyken Anıt Mezar mevkiine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil aynı yönde önünde seyreden Murat G.'nin kullandığı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Murat G.'nin kullandığı araç savrulup direğe çarparak yeşillik alanda dururken, takla atan otomobil de yaklaşık 100 metre sürüklenerek durdu. Kaza sonrası yoldan geçenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Özcan Gözüm'e ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan araçlar da bulundukları yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası hastaneye giderek Özcan Gözüm'e alkol testi yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı test sonucunda Özcan Gözüm'ün 1.98 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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