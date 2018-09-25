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Bayrampaşa'da otomobilin üzerine ağaç devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 08:13 | Son Güncelleme

  ŞİDDETLİ rüzgarın etkisiyle Bayrampaşa'da park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi.  İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA) ŞİDDETLİ rüzgarın etkisiyle Bayrampaşa'da park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi.
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Bayrampaşa'da Yıldırım Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin üzerine şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi. Araç sahibinin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Aracın içerisinde kimsenin olmaması olası bir can kaybını önlerken, araçta maddi hasar meydana geldi.

(FOTOĞRAFLI)

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