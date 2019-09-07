HABER

Bayrampaşa’da otomobille çarpışan araç takla attı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 00:05 | Son Güncelleme

Bayrampaşa O-3 karayolunda çarpışan iki otomobilden biri takla attı.

Bayrampaşa O-3 karayolunda çarpışan iki otomobilden biri takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Bayrampaşa O-3 karayolu Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aytaç Batır idaresindeki 34 CEF 942 plakalı otomobil ile önünde seyir halinde olan Omer Al Houmsı’nın yönetimindeki 33 MA 1494 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Aytaç Batır idaresindeki otomobil takla atarken, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören yoldaki sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda dubalarla güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan kaza nedeniyle trafikte yaşanan yoğunluk, araçların kaldırılmasıyla birlikte normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERKanserin yayılma hızının yavaşlamasına etki eden besinlerKanserin yayılma hızının yavaşlamasına etki eden besinler
Çekyalı turist denizde boğulduÇekyalı turist denizde boğuldu
Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralıMalatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında sıcak gelişme!

Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında sıcak gelişme!

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

12 yaşındaki kızına içki içirildiğini öne süren baba, kızının velayetini aldı

İçki içirilen kızının velayetini aldı

Sıva yaparken 3 metre yükseklikten düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Biri 19 diğeri 27 yaşındaydı! Acı detay

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.