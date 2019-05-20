Bayrampaşa’da parklar ve yeşil alanlar ilaçlandı

Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde ilaçlama çalışması başlattı.

Çalışma kapsamında Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kene, sivrisinek ve haşerelere karşı parklarda ve yeşil alanlarda ilaçlama yaptı. Çevre ve sağlık koşullarına uygun olarak yapılan ilaçlama çalışmalarının mayıs ayı boyunca devam edeceği belirtildi. Müdürlükten yapılan açıklamada tüm parkların ve yeşil alanların haşereye karşı ilaçlandığı ve hastalıklara karşı dezenfekte edildiği vurgulandı.

