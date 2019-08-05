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BAYRAMPAŞA'DA PET ŞİŞEDE SAHTE İÇKİ SATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 11:29 | Son Güncelleme

Bayrampaşa'da, park halindeki minibüste sahte içki imalatı ve satışı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.  Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı gece bekçileri, 1 Ağustos'ta Kocatepe Mahallesi'nde park halindeki bir panelvan minibüsü kontrol etti.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)
Bayrampaşa'da, park halindeki minibüste sahte içki imalatı ve satışı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı gece bekçileri, 1 Ağustos'ta Kocatepe Mahallesi'nde park halindeki bir panelvan minibüsü kontrol etti. Araçta yapılan aramada 3 pet şişede sahte viski, 16 pet şişede sahte votka, 8 cam şişede bandrolsüz kaçak rakı, 5 cam şişede sahte rakı ve 8 pet şişede şekerli su ele geçirildi. Araçta yakalanan ve sahte içki imal ettiğini itiraf eden şüpheli Şaban T. (57) emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:
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-Bekçilerin minibüsü kontrol etmesi
-Ele geçirilen pet şişe içindeki sahte içkiler

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