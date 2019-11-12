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Bayrampaşa’da "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 21:58 | Son Güncelleme

Bayrampaşa Belediyesi ve Bayrampaşa İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" temalı konferans düzenlendi.“2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" kapsamında yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bayrampaşa Belediyesi ve Bayrampaşa İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" temalı konferans düzenlendi.
“2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" kapsamında yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlikler kapsamında Bayrampaşa Belediyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Bayrampaşa İlçe Müftülüğü işbirliğiyle "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi. Bayrampaşa Belediyesi Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Bayrampaşa Kaymakamı Sonel Şener, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa İlçe Müftüsü Yılmaz Küçük, Siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı Mevlid-i Nebi Haftası’nı anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Program sonunda ‘Bayrampaşa Belediyesi Musiki Cemiyeti’nin düzenlediği Tasavvuf müziği dinleyenleri mest etti.

“Peygamber Efendimizin şanına yakışır şekilde kutladık”
Türk sanat musikisinin güzel ilahileriyle anlamlı bir gece olduğunu söyleyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Mevlid-i Nebi Haftasını hep birlikte bugün kutluyoruz. Bu kutlamayı da böyle güzel bir mekanda Bayrampaşa Belediyesi’nin kurmuş olduğu Türk sanat musikisinin güzel ilahileriyle ve naatlarıyla birlikte Peygamber Efendimizin şanına yakışır şekilde kutladık. En güzel şekilde de hatırlayacağız ve bu anlamlı gecede bütün Bayrampaşalı halkımız burada. Allah bizi Peygamber Efendimizin sünnetlerinden ve yolundan ayırmasın” dedi.

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