HABER
  4. Bayrampaşa’da polisin bacağından vurduğu şahıs hayatını kaybetti

Bayrampaşa’da polisin bacağından vurduğu şahıs hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 02:23 | Son Güncelleme

Bayrampaşa’da Bulgaristan uyruklu olduğu öğrenilen madde bağımlısı saldırgan elinde palayla kafeye dalıp müşterilere korku dolu anlar yaşatmıştı.

Bayrampaşa’da polisin bacağından vurduğu şahıs hayatını kaybetti

Bayrampaşa’da Bulgaristan uyruklu olduğu öğrenilen madde bağımlısı saldırgan elinde palayla kafeye dalıp müşterilere korku dolu anlar yaşatmıştı. Saldırgan şahıs, ikna çalışmaları esnasında polisler ile çatışarak ayağından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan saldırgan şahsın hayatını kaybetti.
Olay, saat 22.00 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi üzerinde bulunan bir kafede yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre Bulgaristan uyruklu Milen Stoyanov Bachhevanov isimli saldırgan eline aldığı palayla, müşterilerin içinde bulunduğu kafeye girdi.
Bu sırada müşteriler korku dolu anlar yaşayarak sokağa dökülmüştü. Vatandaşlar bunun üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bildirdi. Verilen ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları çevreden uzaklaştırarak önlem aldı.
Polis ekipleri herhangi bir yaralanmanın olmaması için şeridi genişleterek vatandaşları kafe çevresinde uzaklaştırdı. İkna çabaları sonuç vermeyince bacağından vuruldu.
Bacağından vurulan şahsa ilk müdahale olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı şahıs polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan saldırgan şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bayrampaşa’da polisin bacağından vurduğu şahıs hayatını kaybetti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız
Kırmızı ışık ihlali sonrası ortalık savaş alanına döndüKırmızı ışık ihlali sonrası ortalık savaş alanına döndü
Edirne'de otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralıEdirne'de otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

İmamoğlu, Erdoğan’a yazdığı mektubun içeriğini açıkladı

İmamoğlu, Erdoğan’a yazdığı mektubun içeriğini açıkladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahşan affı nedir? Rahşan affı ne zaman çıkarıldı?

Rahşan affı nedir? Rahşan affı ne zaman çıkarıldı?

Siyasilerden ve ünlü isimlerden Rahşan Ecevit mesajları

Duygu dolu mesajlar: Mütevazı anlar bıraktı!

Tokat'ta korkunç olay! Anaokulu öğretmeni 10 yaşındaki oğlunu öldürüp, kendini astı

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi! İşte Rahşan Ecevit'in en büyük arzusu...

Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi!

Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035’e kadar el konuldu

Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035’e kadar el konuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.