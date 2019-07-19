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Bayrampaşa’da "Sağlık Sporda, Bağlan Hayata" Projesinin tanıtımı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 17:40 | Son Güncelleme

“Sağlık Sporda, Bağlan Hayata” isimli projesiyle Avrupa Birliği’nden (AB) hibe almaya hak kazanan Bayrampaşa Belediyesi, proje ortağı Litvanya’nın Kaunas Belediyesi ile birlikte projeyi tanıttı.

“Sağlık Sporda, Bağlan Hayata” isimli projesiyle Avrupa Birliği’nden (AB) hibe almaya hak kazanan Bayrampaşa Belediyesi, proje ortağı Litvanya’nın Kaunas Belediyesi ile birlikte projeyi tanıttı. Projenin detaylarıyla anlatıldığı toplantıda bir sonraki aşamada yapılacaklar da ele alındı. Toplantıda konuşan Başkan Atila Aydıner, “Sporda da marka haline getirdiğimiz Bayrampaşa’da bu projeyi de en güzel biçimde hayata geçireceğiz” dedi.
Türkiye ve Avrupa Birliği arasında şehir eşleştirme hibe programı kapsamında, Bayrampaşa Belediyesi tarafından yürütülen “Sağlık Sporda, Bağlan Hayata” isimli projenin açılış toplantısı Bayrampaşa’da yapıldı. Başkan Atila Aydıner’in ev sahipliğinde Bayrampaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan, Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Kaunas Delegesi Başkanı ve Kaunas Belediyesi Sportif Faaliyetler Direktörü Vyginta Poderyte, Bayrampaşa Spor Kulübü Başkanı Cengiz Günaydın, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve muhtarlar ile Litvanya heyeti katıldı. Projenin tüm detaylarıyla anlatıldığı toplantıda bir sonraki aşamada yapılacaklar da ele alındı.

“Hep birlikte başarılı projelere de imzalarımızı birlikte atacağız”
Projeyle ilgili konuşma yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Hibe almaya hak kazandık. Daha öncede bunlarla ilgili çalışmalarımız vardı, ama özellikle ‘Sağlık Sporda Bağlan Hayata’ projemizin açılışını burada hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu güzel çalışmayı Avrupa Birliği ile yaptığımız bu mükemmel projelerle taçlandıracağız. Türkiye’nin normlarını uluslar arası yükseltmek üzere böyle önemli bir Avrupa Birliği onayıyla beraber Bayrampaşa Belediyemizin de geleneğine daha çok değer katmak ve uluslararası formasyonda da Bayrampaşa’mızın adını tüm ülkemize ve Dünya’ya buradan yükseltmek üzere bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Avrupa geniş bir coğrafya bugün projeleri kabul ettirmek için bu coğrafyaya yönelerek Avrupa Birliği ülkeleri ile ortaklıklar kurulması gerekiyor. Avrupa’nın kuzeyindeki Baltık bölgesi Bayrampaşa’ya coğrafi olarak oldukça uzak ama iklimi ve özellikle kışları bize kıyasla çok soğuk geçiyor. Biz kendileriyle daha şimdiden son derece içten ve samimi bir iş birliği oluşturduk. Hep birlikte başarılı projelere de imzalarımızı birlikte atacağız.
Hiç şüpheleri olmasın” dedi.

“Bayrampaşa Belediyesiyle paylaşmak istediğimiz bir deneyimimizden biri”
Toplantıda konuşma yapan Kaunes Delegesi Başkanı ve Kaunas Belediyesi Sportif Faaliyetler Direktörü Vyginta Poderyte, “Litvanya Spor Merkezi olarak görülmektedir. 300’e yakın amatör, bin taneden fazla lisanslı sporcu bulunmaktadır. Özellikle kentsel alanlarda bu spor faaliyetlerin artırılması için elimizden geleni yapıyoruz. Sosyal lokallerle birlikte spor aktivitelerini özellikle kentsel bölgelerde arttırılmasını hedeflemekteyiz. Bu girişimin amaçlarından biri şehrimizin tüm insanlarının katılabileceği, yoga ve plates gibi temel spor aktivitelerini tüm halk arasına yaymak. Bayrampaşa Belediyesiyle paylaşmak istediğimiz deneyimimizden biri. Amacımız projede sizinle beraber yürütebilmek ve size hem finansal hem sportif yönünden katkıda bulunabilmek” şeklinde konuştu.

“Çocukları kazanma yönünden güzel bir proje”
Dünya ve Avrupa Şampiyonu okçu Mete Gazoz’un babası Metin Gazoz, “Bayrampaşa’lıyım uzun süredir Bayrampaşa’da yaşıyoruz. İstanbul Okçuluk Spor Kulübü olarak Bayrampaşa İlçemizde faaliyet yürütüyoruz. Böyle bir marka Belediyesi olmasından dolayı iki şehir arasında sporu kullanarak çocuklarımızı sokaklardan alıp sporla yönlendirmesi ve onları kazanma yönünden güzel bir proje. Özellikle Avrupa Birliği olarak böyle bir proje yapıyor olması ve Bayrampaşa’nın İstanbul’dan seçilmiş olması çok güzel bir haber. Gurur duyuyoruz ve okçuluk adına da sevinçliyiz” ifadelerinde bulundu.

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