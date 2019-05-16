HABER

Bayrampaşa’da şaşkına çeviren hırsızlık kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 15:34 | Son Güncelleme

Bayrampaşa’da yüzleri maskeli 2 hırsız, park halindeki otomobilin arka kapılarını 3 dakika içinde çaldı.

Bayrampaşa’da yüzleri maskeli 2 hırsız, park halindeki otomobilin arka kapılarını 3 dakika içinde çaldı. Şaşkına çeviren hırsızlık saniye saniye kameralara yansıdı.
Bayrampaşa’da meydana gelen hırsızlık bu kadarına da pes dedirtti. Edinilen bilgiye göre, Celal Demir Bilek isimli vatandaş otomobilini evinin önüne park etmek istedi. Evinin önünde boş park yeri bulamayan Bilek aracını evinden biraz ileride bulunan iş yerinin önüne park etti. Sabah saat 06.30 sıralarında eldivenli ve yüzleri maskeli 2 hırsız arabanın yanına geldi. Etrafı kolaçan eden hırsızlar önce aracın ön camını patlatarak araca bindi. Ardından aracın kapılarına yönelen hırsızlar 2 arka kapıyı 3 dakika içinde söktü. Kapıları kolayca yerinden çıkaran hırsızlar kayıplara karıştı.

"Güleyim mi ağlayayım mı ben de şaşırdım"
Durumu haber aldığı anda arabasına koşan Bilek ise "Arabanın başına geldiğim zaman birden afalladım olduğum yerde kaldım, dondum kaldım yani. Ne olduğunu şaşırdım. Nasıl olur ya dedim. Kapıyı götürüyorlar, götürmüşler yani. Kapı yok şok içinde kaldım. Diğer tarafta açıktı o kapıyı da götürmüşlerdi. Aslında arabamda klima var ama belki yeni moda olabilir, klimayı çalıştırmadan serin serin seyahat edeceğiz. Güleyim mi ağlayayım mı ben de şaşırdım. Çok profesyonelce yapmışlar bunu. Çok fazla zarar vermeden sökmüşler kapıyı" dedi.
Polis maskeli hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Hong Konglu aktivist Wong temyizi kaybettiHong Konglu aktivist Wong temyizi kaybetti
Jandarmanın sinevizyonlu yol uygulaması vatandaşın takdirini topladıJandarmanın sinevizyonlu yol uygulaması vatandaşın takdirini topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuzak...

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti: Pişman değilim, kadran 280'de kaldı

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Suç makinası çıktılar

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Sabıkaları şoke etti

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

Kayıp AA muhabiri Abdülkadir Nişancı için derenin yönü değiştirilecek

Kayıp AA muhabiri için derenin yönü değiştirilecek

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.