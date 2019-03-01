BAYRAMPAŞA'DA SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ (2)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA
Bayrampaşa otogar yolunda bir servis midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
Bayrampaşa Hal Otogar yolundaki kaza saat 08.15'te meydana geldi. Bir işyerine ait servis bariyerlere çarparak devrildi.
Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. İlk belirlemelere göre yaralanan 9 kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yaralılar
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