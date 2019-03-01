HABER

Bayrampaşa'da servis minibüsü devrildi: 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 09:42 | Son Güncelleme

Bayrampaşa'da bir otomobille çarpışan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 11 yolcu yaralandı

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da bir otomobile arkadan çarpan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye, Hal Yolu üzerinde seyir halindeki Deniz Özşafak'ın kullandığı 34 JJ 0754 plakalı servis minibüsü, aynı yönde seyreden 34 BKT 948 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, bariyerleri aşarak yolun kenarındaki boş alana devrildi.

Kazada servis minibüsünde bulunan 11 yolcu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Hal Yolu istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki... Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki...
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonuHava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu
Mart ayında burçlar!Mart ayında burçlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa servis minibüsü trafik kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

ABD, Usame bin Ladin'in oğlunun başına 1 milyon dolar ödül koydu

ABD, Usame bin Ladin'in oğlunun başına 1 milyon dolar ödül koydu

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık

Hadise ilginç paylaşımlarıyla dikkat çekti!

Hadise ilginç paylaşımlarıyla dikkat çekti!

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

PTT Genel Müdürü görevden alındı

PTT Genel Müdürü görevden alındı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Afyonkarahisar'da 15 kişilik işe 1040 başvuru

Afyonkarahisar'da 15 kişilik işe 1040 başvuru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bitlis'te polislerin midibüsü devrildi: 13 yaralı

Bitlis'te polislerin midibüsü devrildi: 13 yaralı

Bir ilk oldu! Doğubeyazıt Meryem'i konuşuyor

Bir ilk oldu! Doğubeyazıt Meryem'i konuşuyor

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Günlük burç yorumları 1 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Mart ayında burçlar!

Bu resimde kaç tane hayvan var?

Bu resimde kaç tane hayvan var?

Bayrampaşa'da servis midibüsü devrildi!

Bayrampaşa'da servis midibüsü devrildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.