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Bayrampaşa’da ‘sıfır atık’ eğitimleri devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 17:39 | Son Güncelleme

Geri dönüşümün etkili bir şekilde sürdürüldüğü Bayrampaşa’da ‘sıfır atık’ eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Bayrampaşa’da ‘sıfır atık’ eğitimleri devam ediyor

Geri dönüşümün etkili bir şekilde sürdürüldüğü Bayrampaşa’da ‘sıfır atık’ eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Bayrampaşa Belediyesi, öğrencilerin ardından ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları ile otellerde görevli personele sıfır atık temalı geri dönüşüm eğitimi verdi.
Bayrampaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen, ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları ile otellerde görevli personele sıfır atık temalı geri dönüşüm eğitimi verdi. Bayrampaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda verilen eğitimde yaklaşık 200 kişiye kaynakların daha verimli kullanılması, geri dönüşebilen atıklar ile atık oluşumunun azaltılması ve atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması gerektiği sunum eşliğinde detaylarıyla anlatıldı. Eğitimde ayrıca sıfır atık entegre sistemi hakkında da bilgiler verildi.

Bayrampaşa’da ‘sıfır atık’ eğitimleri devam ediyor

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