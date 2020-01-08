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  4. Bayrampaşa’da silahla bir kişiyi vuran şahıs yakalandı

Bayrampaşa’da silahla bir kişiyi vuran şahıs yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 10:41 | Son Güncelleme

Bayrampaşa’da bir kişiye silahlı saldırı düzenleyen şahıs, yaşanan kovalamaca sonunda olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Bayrampaşa’da silahla bir kişiyi vuran şahıs yakalandı

Bayrampaşa’da bir kişiye silahlı saldırı düzenleyen şahıs, yaşanan kovalamaca sonunda olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Üzerinden uyuşturucu madde çıkan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 4 Ocak günü saat 00.20 sıralarında Bayrampaşa ilçesi Murat Paşa Mahallesi Tuna Caddesi’nde silahlı saldırıya uğrayan Okan B. yaralandı. Olay yerine gelen Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sağ el ve sağ omzundan yaralanan Okan B.’nin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Yaralı şahıs, ilk ifadesinde Fatih S. olarak tanıdığı kişinin kendisini yaralayıp aracıyla uzaklaştığını belirtti. Yapılan incelemede araç sahibinin Abdulfettah S. olduğu tespit edilerek, iş yeri adresi bulundu. Abdulfettah S.’nin Bayrampaşa ilçesi Terazidere Mahallesi’ndeki iş yeri ve çevresinde yapılan kontrollerde zanlının aracıyla seyir halinde olduğu belirlendi. Zeytinburnu ve Esenler‘de yaşanan kovalamaca sonrası zanlı, Davutpaşa Mahallesi’nde araçtan inerek kaçmak isterken yakalanarak gözaltına alındı. Aracı kullanan Muhammet Y. ise, Davutpaşa Yıldız Caddesi üzerinde aracın önü kesilerek yakalandı. İki zanlının yapılan üst aramasında Abdulfettah S.’nin üzerinden olayda kullandığı tabanca, 6 parça 4.77 gram metamfetamin, 4 adet extacy hap ele geçirildi. Araçta yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca, araç içerisine dökülmüş halde 9 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden Abdulfettah S. “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “uyuşturucu madde imal veya ticareti” suçlarından, Muhammet Y. ise “uyuşturucu madde imal veya ticareti” suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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