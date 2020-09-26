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Bayrampaşa’da silahlı kovalamaca: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 20:11 | Son Güncelleme

Bayrampaşa’da araçla sokağa gelen iki kişi, sokakta bulunan iki kişiyi arkalarından silahla ateş ederek kovaladı.

Bayrampaşa’da araçla sokağa gelen iki kişi, sokakta bulunan iki kişiyi arkalarından silahla ateş ederek kovaladı. Silahlı kovalamacada olayla ilgisi olmayan bir kadın bacağından vurularak yaralanarak hastaneye kaldırılırken, bir şahsın kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Akasya Sokakta yaşandı. İddiaya göre, 34 PB 6672 plakalı araçla sokağa gelen iki şüpheli, henüz bilinmeyen bir sebeple sokakta bulunan iki şahsı arkalarından silahla ateş ederek kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında sırasında sokak içerisinde bulunan bir kadın bacağından vurularak yaralanırken, şüpheliler kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına müdahale ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alıp, kaçan şüphelilerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan olay sırasında bir şahsın sokak içerisinde koşarak kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansırken, ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

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