Bayrampaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir kişi, kamyonet içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yahya Kemal Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir kamyonetle seyir halinde olan 32 yaşındaki Murat Ö. kimliği belirsiz şüpheli ya da şüphelilerin saldırısına uğradı.

İddiaya göre şüpheli ya da şüpheliler kamyonette bulunan Murat Ö'ye araçlarıyla yaklaşarak silahla ateş açtı. Ateş açılması üzerine Murat Ö. aracını kenara çekti.

Araç içindeki Murat Ö'ye silahla başından ateş adan şüpheli ya da şüpheliler, Murat Ö'yü silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonet içerisinde başından ağır yaralanan Murat Ö. tedavisi yapılmak üzere ambulansla hastaneye kaldırılırken yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

