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Bayrampaşa'da taksi şoförünü öldüren sanık hakim karşısına çıkacak 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 13:17 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA'da 27 Kasım 2018'de taksi şoförü Nihat Elçi'yi başından silahla vurarak öldüren Mehmet Ayçiçek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA'da 27 Kasım 2018'de taksi şoförü Nihat Elçi'yi başından silahla vurarak öldüren Mehmet Ayçiçek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık Mehmet Ayçiçek yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Ayçiçek'in, ablasına çok miktarda borç bıraktığı gerekçesiyle eski eniştesini öldürmeye karar verdiği, bu amaçla kurusıkıdan dönüştürme bir tabanca, iki şarjör ve 53 mermi satın aldığı kaydedildi. Olay günü yanına ayrıca mont, spor çanta ve eldiven de alan sanık Ayçiçek, tabanca ile metrobüse binemeyeceğini düşünerek taksi gasp etmeye karar verdiği belirtildi. İki kere taksiye binen ve ücretini ödeyen sanık Ayçiçek son olarak öldürülen Nihat Elçi'nin kullandığı taksiye bindi. Sanık Mehmet Ayçiçek'in, Bayrampaşa civarında Nihat Elçi'ye sağ tarafta durmasını söylediği, aracın yolun kenarında yavaşlaması nedeniyle şoförün el frenini çektiğini zannederek maktülün başına bir el ateş ettiği anlatıldı.

AKRABALARI İHBAR ETTİ
İddianamede, sanık Mehmet Ayçiçek araçta mermi çekirdeğini aradığı ancak bulamadığı, maktule ait cep telefonu ve cüzdanını aldığı, vurduğu şoförü aracın bagajına koyarak olay yerinden uzaklaşmayı düşündüğü sırada karşı taraftan gelen bir aracın olayı görmesi üzerine taksiyi almadan olay yerinden yaya olarak uzaklaştığı belirtildi. Kameraların olmadığı yerlerden gitti. Maktule ait telefonu ve cüzdanı Yıldız Teknik Üniversitesi'nin duvarındaki demir korkulukların olduğu yere bırakan sanık Ayçiçek'in üzerini değiştirdiği ve tanınmamak için bere taktığı ileri sürüldü. Silahı denize atan sanık Ayçiçek, daha sonra Ankara'ya gittiği, akrabalarının ihbarı üzerine yakalandığı kaydedildi. Hakkındaki suçlamaları kabul eden sanık Ayçiçek'in polise gösterdiği yerlerde telefon cüzdan ve tabanca ele geçirildiği de iddianamede yer aldı.

İLK DURUŞMA YARIN
18 Aralık 2018'de tutuklanan sanık Ayçiçek hakkındaki soruşturmayı tamamlayan savcılık, "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme", "Gece vakti silahla yağma" ve "Ruhsatsız silah" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıldan 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. Sanık Mehmet Ayçiçek, yarın Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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