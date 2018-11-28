Bayrampaşa'da taksici cinayeti

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da bir taksici, aracına yolcu olarak binen kişi tarafından silahla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, taksi şoförü Nihat Elçi, bir yolcuyu Bayrampaşa'ya götürdü. Elçi'nin aracına burada başka bir yolcu bindi.

Taksi bir müddet ilerledikten sonra, kimliği henüz belirlenemeyen yolcu, sürücü Elçi'nin başına silahla ateş açtı.

Ağır yaralanan Elçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elçi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

