Bayrampaşa'da taksiciye yönelik saldırı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yazı İşleri Müdürü Adem Coşkunyürek, taksici Nihat Elçi'ye yönelik saldırıya ilişkin, "Kimliği belirsiz bir kişi, sorgusuz, sualsiz arkadaşımızın kafasına sıkıyor ve üzerindeki parasını alıp olay yerinden uzaklaşıyor. Arkadaşımız dün akşamki gibi yoğun bakımda." dedi.

Adem Coşkunyürek, Elçi'nin (26) tedavi gördüğü hastanenin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın nasıl meydana geldiğini anlattı.

Taksiye binen kimliği belirsiz bir kişinin, sorgusuz, sualsiz Elçi'nin başına ateş ettiğini belirten Coşkunyürek, "Arkadaşımızın üzerindeki parasını alıp olay yerinden uzaklaşıyor. Arkadaşımız dün akşamki gibi yoğun bakımda." diye konuştu.

Coşkunyürek, benzer saldırılara maruz kalınmaması için taksilere kabin zorunluluğu getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Can güvenliği açısından kabin çok önemli. Ama mevcut araçlara olur mu, olmaz mı, bu da tartışılır. Can güvenliği için taksilerde kabin zorunluluğu şart." ifadesini kullandı.

- Olay

Bayrampaşa'da taksici Nihat Elçi, aracına yolcu olarak binen kişi tarafından başından silahla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Olay sonrasında kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

