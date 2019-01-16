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Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 02:40 | Son Güncelleme

Eski Edirne Asfaltı'nda sanayi sitesindeki 4 katlı bir iş yerinin zemin katında çıkan yangın hasara neden oldu

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda Baltaş Kilimci Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı bir binanın zemin katında bulunan tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürerek köpüklü suyla soğutma çalışması yaptı.

İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Bayrampaşa itfaiye Sanayi Sitesi tekstil atölyesi yangın

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