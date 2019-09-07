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Bayrampaşa’da tekstil atölyesinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 18:02 | Son Güncelleme

Bayrampaşa’da bulunan 4 katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı.

Bayrampaşa’da bulunan 4 katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı. Atölyedeki yangın paniğe neden olurken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Vatan Mahallesi Ar Sokak’ta bulunan 4 katlı tekstil atölyesinin en üst katı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın atölyenin en üst katının tamamını sardı. Yangın nedeniyle sokak içerisinde panik yaşanırken, vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine atölyenin bulunduğu bölgeye Bayrampaşa, Şişli, Bakırköy ve Zeytinburnu’ndan itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri atölye çevresinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahalede bulundu. itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

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