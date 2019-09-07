HABER

Bayrampaşa’da tekstil atölyesindeki yangın söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 18:55 | Son Güncelleme

Bayrampaşa’daki 4 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde çıkan yangın, yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrasında söndürüldü.

Bayrampaşa’daki 4 katlı binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde çıkan yangın, yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrasında söndürüldü. Alevlere teslim olan atölyenin söndürme çalışmaları ise drone ile havadan görüntülendi.
Bayrampaşa Vatan Mahallesi Ar Sokak içerisinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın en üst kattaki atölyenin tamamını sardı. Yangın nedeniyle sokak içerisinde panik yaşanırken, vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine atölyenin bulunduğu bölgeye Bayrampaşa, Şişli, Bakırköy ve Zeytinburnu’ndan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri atölye çevresinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin yaptığı yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Alevlere teslim olan atölye ve söndürme çalışmaları ise drone ile havadan görüntülendi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

PARTNERMakyaj temizlemenin püf noktaları nelerdir? En çok tercih edilen makyaj silme teknikleriMakyaj temizlemenin püf noktaları nelerdir? En çok tercih edilen makyaj silme teknikleri
Orman yangını, jandarmanın dikkatiyle büyümeden söndürüldüOrman yangını, jandarmanın dikkatiyle büyümeden söndürüldü
Urla'da orman yangınıUrla'da orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Dışişleri'nden ABD'nin seyahat uyarısına sert tepki

Dışişleri'nden ABD'nin seyahat uyarısına sert tepki

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Cumhurbaşkanı açıkladı! 29 Ekim'de açılacak

Cumhurbaşkanı açıkladı! 29 Ekim'de açılacak

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.